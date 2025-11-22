সংগীত ও শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত পুনর্বহালের দাবিতে সমাবেশ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিলের প্রতিবাদ এবং মূল প্রজ্ঞাপন পুনর্বহালের দাবিতে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মানববন্ধন ও সমাবেশ হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে এ আয়োজন করে জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি রক্ষা আন্দোলন।
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠনের শিল্পীদের যৌথ অংশগ্রহণে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সমাবেশের কার্যক্রম।
সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য দেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের (একাংশ) সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে। জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি রক্ষা আন্দোলনের আহ্বায়ক ও উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহমুদ সেলিমের সভাপতিত্বে শুরু হয় আলোচনা পর্ব। এ পর্বে শিশুদের সংগীত ও শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা।
বক্তারা বলেন, বিশেষ একটি মহলের চাপে শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছে। ওই মহলটি সংগীত ও শারীরিক শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানিয়েছে। অথচ সব স্কুলে আগে থেকেই ধর্মীয় শিক্ষক আছেন। এরপরও ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের দাবি অসৎ উদ্দেশ্যমূলক।
বক্তারা আরও বলেন, দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি মানবিক ঋদ্ধি নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রাথমিক স্তর থেকেই সংগীত ও শরীরচর্চা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।
আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের (একাংশ) সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরের সাধারণ সম্পাদক প্রণয় সাহা, সংগীত সংগঠন সমন্বয় পরিষদের সংগঠক মহাদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সংস্থার সভাপতি মকবুল হোসেন, বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সহসভাপতি আজিজুর রহমান, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরের প্রেসিডিয়াম সদস্য আবু সাঈদ এবং বিশিষ্ট ছড়াকার ও সাংবাদিক আকতার হুসেন। আলোচনা পর্বটি সঞ্চালনা করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহসাধারণ সম্পাদক সঙ্গীতা ইমাম।