মেট্রোরেল বন্ধ ১০ মিনিট, পরে চালু

১০ মিনিটের জন্য আজ সোমবার সকালে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এরপর অবশ্য চালু হয়। মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যান্ত্রিক ত্রুটি সারাতে একটি ট্রেন মতিঝিল স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার জন্যই সাময়িকভাবে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ রাখতে হয়।
আজ সকাল প্রায় ১০টার সময়ই মেট্রোরেল চলাচল হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায়। সকাল ৯টা ৫৮ মিনিটে উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে ট্রেনে ওঠেন সাজেদুল ইসলাম। তিনি মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ট্রেনে ওঠার পর তা প্রায় ১০ মিনিট বন্ধ থাকে।
এরপর ট্রেন ছাড়লেও অনেক স্টেশনে প্রচণ্ড ভিড় দেখা যায়। পল্লবী স্টেশনে গিয়ে ট্রেনটি আবারও দুই মিনিটের জন্য থেমে থাকে। পরে অবশ্য চালু হয়।
জানতে চাইলে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের উপপ্রকল্প পরিচালক ও গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. আহসানউল্লাহ শরিফী আজ প্রথম আলোকে বলেন, ‘যান্ত্রিক ত্রুটির সারাতে একটি ট্রেন মতিঝিল স্টেশনে রিপ্লেস করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। মতিঝিল ও আগারগাঁওয়ের মতো স্টেশনে রিপ্লেসমেন্টের ব্যবস্থা আছে। এর জন্য সাময়িকভাবে ট্রেন বন্ধ থাকে। আসলে বন্ধ থাকাও নয়, গতি কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হয়।’