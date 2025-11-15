ককটেল বিস্ফোরণ
রাজধানী

আগারগাঁওয়ের এডিবি ভবনের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। আজ শনিবার রাত ৮টা ৪৯ মিনিটের দিকে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় কারও হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

শেরেবাংলা নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাউল হক প্রথম আলোকে বলেন, মোটরসাইকেলে করে যাওয়ার সময় দুজন ব্যক্তি এডিবি ভবনের সামনের ফুটপাতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যান। দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি ককটেল। কোনো হতাহত হয়নি।

এর আগে আজ বিকেল থেকে রাজধানীর মিরপুর, মৌচাক, হাতিরঝিলে আরও পাঁচটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে মিরপুর বিআরটিএ কার্যালয়ের সামনে একটি, মিরপুর–১২ মেট্রোরেল স্টেশনের কাছে দুটি, হাতিরঝিলের মধুবাগ ব্রিজের নিচে একটি এবং মৌচাক ক্রসিংয়ের কাছে আরও একটি ককেটল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা একটি মামলার রায়ের তারিখ ঘোষণার নির্ধারিত দিন ছিল ১৩ নভেম্বর। সেই দিনটিতে  ‘লকডাউন’ কর্মসূচি ঘোষণা করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ। এরপর ৭ নভেম্বর রাত থেকে রাজধানী ঢাকায় বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ ও বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা শুরু হয়। ১৭ নভেম্বর এ মামলার রায় ঘোষণার তারিখ ধার্য করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–১।

এ রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ফেসবুক পেজে আবারও বিভিন্ন কর্মসূচির কথা বলছে। এরই মধ্যে আজ বিভিন্ন জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

