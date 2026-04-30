ব্যারাক থেকে বেরিয়ে কলাবাগান থানার এসআই ‘নিখোঁজ’

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কলাবাগান থানার এক উপপরিদর্শক (এসআই) ব্যারাক থেকে বেরিয়ে ‘নিখোঁজ’ রয়েছেন। তাঁর নাম রাকিবুল হাসান সরকার (৩২)। গত মঙ্গলবার রাত্রিকালীন ডিউটি করার কথা বলে তিনি থানা ভবনের ব্যারাক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আর ফিরে আসেননি।
যোগাযোগ করা হলে বৃহস্পতিবার কলাবাগান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফজলে আশিক প্রথম আলোকে বলেন, এসআই রাকিবুল হাসান মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে রাত্রিকালীন ডিউটির কথা বলে কলাবাগান থানা ভবনের ব্যারাক থেকে সাদাপোশাকে বের হন। পরে চা খেয়ে আবার ব্যারাকে ঢোকেন। নাইট ডিউটি আছে বলে রাত পৌনে আটটার দিকে আবার সাদাপোশাকে ব্যারাক থেকে বের হন। এরপর আর খোঁজ নেই। তাঁকে গরহাজির (অনুপস্থিত) হিসেবে দেখা হচ্ছে।
ওসি ফজলে আশিক আরও বলেন, তাঁর সঙ্গে মুঠোফোন ও চার্জার ছিল। পুলিশের পক্ষ থেকে ওই ঘটনায় কলাবাগান থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। এসআই রাকিবুল হাসানের বিষয়ে দেশের সব থানায় বেতারবার্তা পাঠানো হয়েছে।
পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, রাকিবুল হাসানের বাড়ি গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার বাপতা গ্রামে। তাঁর বাবা মাইজ উদ্দিন সরকার। রাকিবুল হাসানের স্ত্রী তাঁদের বাড়িতে থাকেন। ব্যক্তিগত বর্ণনায় জানা গেছে, রাকিবুলের গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল গোলাকার, উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং চুল ছোট ও কালো।
ওসি ফজলে আশিক বলেন, পরিবারের সদস্যরাও এসআই রাকিবুলের কোনো খোঁজ জানেন না বলে জানিয়েছেন। এই ঘটনায় তাঁরা উদ্বিগ্ন।
কলাবাগান থানা–পুলিশ জানিয়েছে, রাকিবুল কোথায় গেছেন, পরিবারের লোকজন তা বুঝতে পারছেন না। স্ত্রীর সঙ্গে কোনো ঝামেলা ছিল না বলে পরিবার জানিয়েছে। পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) থেকে ঢাকা মহানগর পুলিশে (ডিএমপি) বদলি হওয়ায় কাজের চাপ বেশি ছিল বা পারিবারিক কোনো কারণে রাকিবুল হতাশাগ্রস্ত ছিলেন বলে বলে মনে করা হচ্ছে।
ওসি ফজলে আশিক বলেন, রাকিবুল আগে আয়কর বিভাগে চাকরি করতেন। ওই চাকরি ছেড়ে তিনি সম্প্রতি পুলিশে যোগ দেন। এরপর তিনি পিবিআইতেও দায়িত্ব পালন করেন। এক মাস আগে তিনি কলাবাগান থানায় যোগ দেন। ব্যারাক থেকে বের হওয়ার সময় রাকিবের সঙ্গে সরকারি অস্ত্র ছিল না বলেও নিশ্চিত করেন তিনি।
পুলিশ কর্মকর্তারা বলেন, ব্যারাক থেকে বের হওয়ার সময় থেকেই এসআই রাকিবুলের মুঠোফোন বন্ধ দেখাচ্ছে। এ অবস্থায় তাঁর অবস্থান জানা যাচ্ছে না।