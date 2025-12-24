বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান
রাজধানী

তারেকের গমনাগমন এলাকায় ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের গমনাগমন এলাকায় সব ধরনের ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ করে করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।

আজ বুধবার ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।

দীর্ঘ ১৭ বছর পর আগামীকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে দেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

ডিএমপির গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে তারেক রহমানের গমনাগমন এলাকায় ২৫ ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত যেকোনো প্রকার ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ করা হলো। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্স (অর্ডিন্যান্স নং-III/৭৬)–এর ২৮ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হয়।

গণবিজ্ঞপ্তিতে তারেকের গমনাগমন এলাকা হিসেবে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে জসীমউদ্‌দীন রোড, এয়ারপোর্ট রোড, কুড়িল ফ্লাইওভার হয়ে ৩৬ জুলাই এক্সপ্রেস হয়ে পূর্বাচল হয়ে এভারকেয়ার হাসপাতাল হয়ে এয়ারপোর্ট টু বনানী সড়ক হয়ে কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ দিয়ে গুলশান-২ সার্কেল হয়ে গুলশান নর্থ অ্যাভিনিউ দিয়ে তাঁর বাসভবন পর্যন্ত এলাকাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্দেশনা অমান্য করা হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে উল্লেখ করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করে।

