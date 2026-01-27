গুলশানে হর্ন না বাজাতে ‘নো হর্ন, নো ডাস্ট’ কর্মসূচি

রাজধানীর গুলশান–২ নম্বর চত্বরে ‘নো হর্ন, নো ডাস্ট’ শীর্ষক এক মিনিটের প্রতীকী নীরবতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ট্রাফিক গুলশান বিভাগের আয়োজনে আজ মঙ্গলবার বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হয়।
কর্মসূচির অংশ হিসেবে গুলশান–২ নম্বর চত্বরের ট্রাফিক সিগন্যালে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম—চার দিকেই এক মিনিটের জন্য রেড সিগন্যাল রাখা হয়। এ সময় আগত যানবাহনের চালকদের গাড়ি থেকে নেমে এক মিনিট নীরবতা পালনের অনুরোধ জানানো হয়।
চালকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই উদ্যোগে অংশ নেন। তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় প্ল্যাকার্ড। সেখানে লেখা ছিল—‘নো হর্ন, নো ডাস্ট!’
গুলশান, বনানী ও নিকেতন এলাকাসহ পুরো গুলশান ডিভিশনে অপ্রয়োজনে হর্ন না বাজানো এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখার লক্ষ্যে ডিএনসিসি ও ট্রাফিক বিভাগ যৌথভাবে কাজ করছে। এই এক মিনিটের নীরবতা কর্মসূচি ছিল একটি প্রতীকী আয়োজন, যার মাধ্যমে গাড়িচালক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।
কর্মসূচিতে গুলশান ডিভিশন ট্রাফিকের ডিসি মিজানুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং ট্রাফিক অ্যাসিসটেন্ট গ্রুপের (ট্যাগ) ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।