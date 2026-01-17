বিদ্যুৎ সেবায় প্রযুক্তিগত উন্নয়নে এগিয়ে যাচ্ছে ডেসকো

গ্রাহকের আস্থা বাড়াতে কাজ করছে ঢাকার একাংশের বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই পিএলসি (ডেসকো)। তারা বলছে, আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও সেবামুখী বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে ডেসকো। স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারিং, ডিজিটাল বিলিং, মোবাইল অ্যাপস, কল সেন্টার, এসএমএস-ভিত্তিক তথ্য সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে।
আজ শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত বার্ষিক সাধারণ সভায় এসব কথা বলা হয় বলে ডেসকো থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
সভায় ডেসকোর চেয়ারম্যান মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া বলেন, তাদের লক্ষ্য হলো ডেসকোকে শুধুমাত্র বিদ্যুৎ বিতরণকারী নয়, বরং একটি আর্থিকভাবে সক্ষম, পরিচালনাগতভাবে দক্ষ এবং গ্রাহকের আস্থা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।
সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া আরও উল্লেখ করেন যে, রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি আগের বছরের তুলনায় নিট লোকসানের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, যা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক শৃঙ্খলার প্রতিফলন। এছাড়া, গ্রাহক সংখ্যার ধারাবাহিক বৃদ্ধি ডেসকোর প্রতি জনগণের আস্থা ও নির্ভরতার প্রমাণ বহন করে। গ্রাহকসেবাকে আরও সহজ, দ্রুত এবং স্বচ্ছ করতে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার অগ্রাধিকার পাচ্ছে। ভবিষ্যতে এই ডিজিটাল রূপান্তরকে আরও সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।
সভায় ডেসকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম আহমেদ বলেন, ডেসকোর কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গ্রাহকসেবা। ইতিমধ্যে অনলাইন পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সেবা আরও সহজ, দ্রুত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা হয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন ও টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তার বিকল্প নেই। এই বাস্তবতায় ডেসকো নবায়নযোগ্য জ্বালানির গ্রিড সংযোগ বৃদ্ধি এবং পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সবুজ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করে যাচ্ছে।
সভায় ডেসকো বোর্ডের অন্য সদস্যরাও বক্তব্য দেন। আমন্ত্রিত শেয়ার হোল্ডারদের মধ্য থেকে অনেকে বিভিন্ন প্রশ্ন এবং পরামর্শ দেন। ডেসকো বোর্ডের চেয়ারম্যান তাৎক্ষণিক কিছু প্রশ্নের উত্তর দেন।