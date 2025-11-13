আটকের পর কিশোরকে পুলিশ ভ্যানে তোলা হয়। কিশোর হওয়ায় প্রথম আলোর নীতি অনুসারে তার মুখ ঝাপসা করে দেওয়া হলো। ধানমন্ডি ৩২, ঢাকা, ১৩ নভেম্বর
রাজধানী

ধানমন্ডি ৩২ থেকে ‘সন্দেহভাজন’ কিশোরকে আটক করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকা থেকে এক ‘সন্দেহভাজন’ কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে এই কিশোরকে আটক করা হয়।

প্রথম আলোকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন পুলিশের ধানমন্ডি অঞ্চলের জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার শাহ মোস্তফা তারিকুজ্জামান।

পুলিশের তথ্যমতে, আটক কিশোরের বয়স ১৪। তার বাড়ি ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায়।

ঘটনাস্থলে দেখা যায়, আটক কিশোরের পরনে প্যান্ট-কোট-টাই রয়েছে। তার হাতে একটি ব্যাগ আছে। আটকের পর তাকে পুলিশের ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ কর্মকর্তা শাহ মোস্তফা তারিকুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, আটক কিশোরের আচরণ সন্দেহজনক। তার কথা বিভ্রান্তিকর। সে নিজেকে শিক্ষার্থী পরিচয় দিচ্ছে। একবার বলছে সে ছাত্রদল করে। আরেকবার বলছে ছাত্রশিবির করে।

পুলিশের তথ্যমতে, আটক কিশোরের বয়স ১৪। তার বাড়ি ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায়। কিশোর হওয়ায় প্রথম আলোর নীতি অনুসারে তার মুখ ঝাপসা করে দেওয়া হলো। ধানমন্ডি ৩২, ঢাকা, ১৩ নভেম্বর

পুলিশ কর্মকর্তা শাহ মোস্তফা তারিকুজ্জামান আরও বলেন, আটক কিশোরের ব্যাগে পাওয়া কাগজপত্রসহ অন্যান্য আলামত দেখে মনে হচ্ছে, সে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িত।

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা আজ বৃহস্পতিবারের ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচি ঠেকাতে কঠোর অবস্থানে আছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

কোনো ব্যক্তি নাশকতা করতে পারে, এমন সন্দেহ হলেই তাকে আটক করবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সভায় গত মঙ্গলবার এ নির্দেশ দেওয়া হয়।

