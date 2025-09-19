মতিঝিলে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তরুণ নিহত

রাজধানীর মতিঝিলের দৈনিক বাংলা মোড়ে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক তরুণ নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত তরুণের নাম মাইদুল আলম ওরফে সিফাত (২১)। উচ্চমাধ্যমিক পাস সিফাত মা-বাবার সঙ্গে ওয়ারির ১৭/বি র্যাংকিন স্ট্রিটে থাকতেন। তাঁর বাবা মাসুদ আলম পেশায় ব্যবসায়ী।
নিহত সিফাতের বাবা মাসুদ আলম বলেন, গতকাল দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে দৈনিক বাংলা মোড়ের হাসান হোটেলের সামনে রিকশার সঙ্গে মোটরসাইকেলটির ধাক্কা লাগে। এতে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে আহত হন সিফাত। পথচারীরা তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সিফাতকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক মো. ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, রাত সাড়ে ১২টার দিকে রক্তাক্ত অবস্থায় সিফাতকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মতিঝিল থানা পুলিশের মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ স্বজনদের হস্তান্তর করা হয়েছে।