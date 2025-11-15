রাজধানীতে ফিটনেস ফার্স্ট ফুটসাল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

ফেসবুকভিত্তিক গ্রুপ এসএসসি ৯৭–এইচএসসি ৯৯–এর আয়োজনে রাজধানীর ১০০ ফিটের কোর্টসাইডে ‘ফিটনেস ফার্স্ট ফুটসাল টুর্নামেন্ট ২০২৫’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়াল।
উদ্বোধনী বক্তব্যে তাবিথ আউয়াল খেলোয়াড়দের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে এ ধরনের উদ্যোগকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। ভবিষ্যতে বাফুফেকে এ ধরনের টুর্নামেন্টের সঙ্গে যুক্ত রাখার বিষয়ে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
টুর্নামেন্টে টানা তৃতীয়বারের মতো অংশ নেয় ইউরোপের ছয় জনপ্রিয় ফুটবল ক্লাবের নামে নামকরণ করা দল আর্সেনাল, বার্সেলোনা, লিভারপুল, ম্যানচেস্টার সিটি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও রিয়াল মাদ্রিদ।
রোমাঞ্চকর ফাইনালে টাইব্রেকারে ২–১ গোলের ব্যবধানে রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে ম্যানচেস্টার সিটি টানা দ্বিতীয়বারের মতো শিরোপা অর্জন করে। ফাইনাল ও টুর্নামেন্টজুড়ে দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য চ্যাম্পিয়ন দলের খেলোয়াড় মোদাসসের ‘ম্যান অব দ্য ফাইনাল’ এবং ‘প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট’ নির্বাচিত হন।
চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে শিরোপা তুলে দেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ফুটসাল কমিটির চেয়ারম্যান ইমরানুর রহমান।
একটি সফল, পরিচ্ছন্ন ও উপভোগ্য টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য ছয় দলের খেলোয়াড়, টিম ম্যানেজমেন্ট, উপদেষ্টামণ্ডলী এবং আয়োজক কমিটির সদস্যদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান টুর্নামেন্টের আহ্বায়ক জাবের সিরাজী।