‘নাচ–গান হওয়ার খবর শুনে’ বাধা দিতে এসেছিলেন একদল লোক

সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ‘নাচ–গান হওয়ার খবর শুনে’ একদল ব্যক্তি বাধা দিতে এসেছিলেন। মঙ্গলবার বিকেলে পুরান ঢাকার লালবাগ কেল্লায় সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠান শুরুর আগে শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক রেজাউদ্দিন স্টালিন প্রথম আলোকে বলেন, এখানে নাচ-গান হবে শুনে বাধা দিতে এসেছিলেন একদল লোক। তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁদের জানিয়েছেন, এখানে নাচ–গান নয়, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর অনুষ্ঠান হবে। সেটা শুনে তাঁরা চলে গেছেন।
একই কথা বলেছেন পুলিশের লালবাগ বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মল্লিক আহসান উদ্দিন সামী। তিনি আজ রাত সোয়া ১০টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, এটা ভুল–বোঝাবুঝি ছিল। এখানে নাচ–গান হবে মনে করে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের বিষয়টি বুঝিয়ে বলা হয়। তারপর তাঁরা চলে যান।
দেশের গৌরব কিংবদন্তি সংগীতজ্ঞ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সন্তান ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর ১৬৩তম জন্মদিন ছিল বুধবার। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁর উত্তরসূরি সাধক ও নবীন প্রজন্মের শিল্পীরা প্রয়াত ওস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁরা মোহনীয় সুরের বিস্তারে মুগ্ধ করেন শ্রোতাদের। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর প্রপৌত্র সিরাজ আলী খানের সরোদবাদন।