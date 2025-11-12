রমনা থানার পুলিশের গাড়িতে আগুন জ্বলছে। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে
রাজধানী

রমনা থানার গাড়িতে আগুনের কারণ ‘মেরামতকারীর ভুল’, বলছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) রমনা থানার একটি গাড়িতে আজ বুধবার ‘মেরামতকারীর ভুলে’ আগুন লাগে। ডিএমপির রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম এ কথা বলেন।

বেলা ১১টার দিকে রমনা থানার সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে ডিসি মাসুদ আলম প্রথম আলোকে বলেন, গাড়িতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। পরে একজন মেরামতকারী এনে গাড়িটি ঠিক করা হচ্ছিল। এ সময় মেরামতকারীর ভুলে গাড়িটিতে আগুন লাগে।

ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষের কর্মকর্তা রাফি আল ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, তাঁদের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

এদিকে আজ সকালে রাজধানীর উত্তরায় ‘যান্ত্রিক ত্রুটি’ থেকে একটি মাইক্রোবাসে আগুন লাগে বলে ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখা থেকে জানানো হয়েছে।

