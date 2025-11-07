রাজধানী

রমনায় গির্জা লক্ষ্য করে ককটেল বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর রমনা এলাকায় অবস্থিত সেন্ট মেরি’স ক্যাথেড্রাল চার্চ লক্ষ্য করে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।
আজ শুক্রবার রাত পৌনে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

গির্জা সূত্রে জানা গেছে, সেন্ট মেরি’স ক্যাথেড্রাল গির্জা প্রাঙ্গণে আগামীকাল শনিবার সকালে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু শুক্রবার রাত ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে গির্জার সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। গির্জার ভেতরেও আরেকটি ককটেল ছুড়ে মারা হয়। তবে সেটি বিস্ফোরিত হয়নি। পরে পুলিশ এসে অবিস্ফোরিত ককটেলটি উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে সেন্ট মেরি’স ক্যাথেড্রাল চার্চের পাল পুরোহিত আলবার্ট রোজারিও মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ‘সকালে অনুষ্ঠানে সারা দেশের বিভিন্ন গির্জা থেকে ৬০০ অতিথি অংশ নেওয়ার কথা। কিন্তু রাতে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। কেউ হতাহত হয়নি। পুলিশ এসেছে, আমরা আইনি ব্যবস্থা নেব।’    

এ বিষয়ে ডিএমপির রমনা বিভাগের সহকারী কমিশনার মাজহারুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, গির্জা লক্ষ্য করে দুটি ককটেল মারা হয়েছে। এর মধ্যে একটি বিস্ফোরিত হয়েছে, আরেকটি অবিস্ফোরিত রয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ কাজ করছে।

