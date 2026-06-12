ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু
ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু
রাজধানী

রাজধানীতে তিন দিনে ট্রেনের ধাক্কায় চার মৃত্যু, তিনজনই নারী

বিশেষ প্রতিবেদক ঢাকা

রাজধানীতে পৃথক ঘটনায় গত তিন দিনে ট্রেনের ধাক্কায় তিন নারীসহ চারজন মারা গেছেন। গত বুধবার থেকে শুক্রবার ভোর পর্যন্ত তাঁরা দুর্ঘটনার শিকার হন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজনই নারী, যাঁদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

রেলওয়ে থানার বিমানবন্দর ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক প্রথম আলোকে বলেন, গত বুধবার রাতে কাওলা রেলক্রসিং ও বিমানবন্দর ফাঁড়ির মধ্যবর্তী এলাকা থেকে আসলামুল (২৫) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁর বাড়ি পিরোজপুর সদর উপজেলায়।

একই রাতে ওই এলাকার অদূরে অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁর বয়স ৩০ বছরের বেশি হতে পারে। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে একই রেলপথে ট্রেনের ধাক্কায় আরেক অজ্ঞাত নারী নিহত হন। তাঁর বয়স ৫০ বছরের বেশি হতে পারে।

শুক্রবার ভোরে এরপর উত্তরা কোটবাড়ি এলাকায় রেললাইনের পাশ থেকে এক বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁর বয়স ৭০ বছর হতে পারে। মরদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এসআই আবদুর রাজ্জাক বলেন, চারজনই ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মারা যান। তাঁদের আঙুলের ছাপ মিলিয়ে আসলামুলের পরিচয় জানতে পেরেছে পুলিশ। বাকি তিনজনের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে শুক্রবার চার মরদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে।

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