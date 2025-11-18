আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সামনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অবস্থান। আজ মঙ্গলবার সকালে
রাজধানী

ট্রাইব্যুনাল চত্বরে আজও কড়া নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পরদিন আজ মঙ্গলবারও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও এর আশপাশের এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অবস্থান রয়েছে।

হাইকোর্টের প্রধান ফটক দিয়ে একটু এগোলেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মূল ফটক। সকালে দেখা যায় হাইকোর্টের প্রধান ফটকের পাশে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদের অবস্থান। আরেকটু এগোলে সেনাসদস্যদের সাঁজোয়া যান নিয়ে অবস্থান করতে দেখা যায়।

এ ছাড়া ট্রাইব্যুনালের ভেতরে ও বাইরে পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন।

মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় শেখ হাসিনার পাশাপাশি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকেও গতকাল মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল-১। একই অপরাধের দায়ে অ্যাপ্রুভার বা রাজসাক্ষী পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

