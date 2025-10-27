শেষ হলো প্রদর্শনী ‘ছায়া পথের পথিকেরা’

রাজধানীর বনানীর নুক গ্যালারিতে শেষ হলো শিল্পী মাসুদুর রহমানের একক প্রদর্শনী ‘ছায়া পথের পথিকেরা’। আজ সোমবার রাত আটটায় শেষ হয় চার দিনের এই প্রদর্শনী।
প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল চারকোল, তেল রং ও অ্যাক্রিলিকে আঁকা প্রায় ৪০টি শিল্পকর্ম। এতে প্রকৃতি ও মহাবিশ্বের সম্পর্ক, অস্তিত্ব ও শূন্যতা তুলে ধরা হয়।
শিল্পী মাসুদুর রহমানের এটি তৃতীয় একক প্রদর্শনী ছিল। ২৪ অক্টোবর শুক্রবার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শিল্পী মনিরুল ইসলাম এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শংকর সাঁওজাল। প্রদর্শনীটি যৌথভাবে কিউরেট করেছেন ফারহানা নিজাম চৌধুরী ও মাহবুব শাহরিয়ার।
মাসুদুর রহমানের সৃজনশীলতা শুরু হয় কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় প্রাচ্যকলা বিভাগে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি চিত্রকলাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাজে প্রায়ই মানুষের অভিব্যক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের সাধনাকে কেন্দ্র করে প্রকৃতিকে একটি গভীর রূপক হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। তিনি শিল্পের মাধ্যমে বহমান মানবাভিজ্ঞতার মধ্যে মহাবিশ্বের বিশালতাকে ধারণ করার চেষ্টা করেন।
শিল্পী মাসুদুর রহমানের দুটি একক ‘কসমিক ক্যাডেন্স’ ২০২৩ সালের অক্টোবরে দ্বীপ গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ‘জার্নি অব কসমস’ ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।