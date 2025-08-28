ঘণ্টাব্যাপী অবরোধের পর আগারগাঁও মোড় ছাড়লেন শিক্ষার্থীরা, যান চলাচল শুরু

ঘণ্টাব্যাপী অবরোধের পর রাজধানীর আগারগাঁও মোড় থেকে সরে গেছেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।
তিন দফা দাবিতে আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কৃষিবিদ ঐক্য পরিষদ ব্যানারে শিক্ষার্থীরা আগারগাঁও মোড় ‘ব্লকেড’ করেন। এ কারণে এই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
ঘণ্টাব্যাপী চলা ‘ব্লকেড’ কর্মসূচির কারণে এই সড়কসহ আশপাশে তীব্র যানজট তৈরি হয়। এ সময় ব্যাপক ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।
দাবি আদায়ে ভবিষ্যতে ধারাবাহিক আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়ে দুপুর সাড়ে ১২টার পর সড়ক ছেড়ে দেন শিক্ষার্থীরা। এরপর যান চলাচল শুরু হয়।
আগারগাঁওয়ে দায়িত্বরত পুলিশের এক সদস্য প্রথম আলোকে বলেন, ‘এক ঘণ্টার মতো সড়ক বন্ধ করে রেখেছিলেন শিক্ষার্থীরা। দুপুর সাড়ে ১২টার পরে তাঁরা সড়ক ছেড়ে দেন।’
এর আগে দাবি আদায়ে বেলা ১১টার দিকে ক্যাম্পাসে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা। তাঁরা নানা স্লোগান দিতে দিতে মিছিল নিয়ে সড়কে যান। ঘণ্টাখানেক আগারগাঁও মোড় ব্লকেড করে রাখেন।
শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে—কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) ও অন্যান্য গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের দশম গ্রেডের পোস্ট কেবল কৃষিবিদদের জন্য উন্মুক্ত করা। নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া নবম গ্রেডে (বিএডিসির কোটা বাতিল) পদোন্নতির কোনো সুযোগ না রাখা। কৃষি বা কৃষি-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক না হলে নামের সঙ্গে কৃষিবিদ পদবি ব্যবহার না করার বিষয়ে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করা।
গতকাল বুধবার রাতে এই কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে কৃষিবিদ ঐক্য পরিষদের ফেসবুক গ্রুপ থেকে কর্মসূচির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।