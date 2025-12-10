বিজয় দিবস উপলক্ষে তিন দিনের নাট্যোৎসব আয়োজন করছে ডাকসু

মহান বিজয় দিবস সামনে রেখে তিন দিনব্যাপী বিশেষ নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। ১১, ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।
আজ বুধবার দুপুরে ডাকসু সভাকক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন ডাকসুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোসাদ্দেক আলী ইবনে মোহাম্মদ। তিনি জানান, ডাকসু, ঢাকা মহানগর নাট্য সংসদ, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সাহিত্য–সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হবে এ উৎসব। উৎসবের শিরোনাম রাখা হয়েছে ‘বিজয় থেকে বিজয়ে—নাট্যোৎসব ২০২৫’।
উৎসবের বিষয়বস্তু নিয়ে মোসাদ্দেক আলী বলেন, ‘নাট্যোৎসবে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বেশ কয়েকটি প্রযোজনা মঞ্চস্থ করা হবে। বিশেষভাবে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের জুলাই মাসের গণ–অভ্যুত্থানের অনুপ্রেরণাকে মিলিয়ে একটি বিশেষ নাটক উপস্থাপন করা হবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘এতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ এবং সাম্প্রতিক গণ–আন্দোলনের চেতনা নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা থাকবে।’
আয়োজকেরা জানান, উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নাট্যদলের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কয়েকটি স্বনামধন্য নাট্যদলও অংশ নেবে। প্রতিদিন বেলা সাড়ে তিনটা থেকে নাটক মঞ্চস্থ শুরু হবে। প্রতিদিন তিনটি করে নাটক মঞ্চস্থ হলেও শুক্রবার চারটি নাটক মঞ্চস্থ হবে।