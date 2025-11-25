নিলামে তিন কুকুর, একটাই বিক্রি হলো ৫ লাখ ৬০ হাজার টাকায়

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের বিশেষায়িত কে-নাইন দলের প্রশিক্ষিত তিনটি কুকুর বিক্রি করা হয়েছে। কোরি, স্যাম ও ফিন নামের ওই তিনটি কুকুর উন্মুক্ত নিলামে ছয় লাখ ৩০ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়। এর মধ্যে একটি কুকুর বিক্রি হয়েছে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকার বেশি দামে।
মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর মিরপুর-১৪ নম্বর সেকশনের পুলিশ লাইনসে অবস্থিত পুলিশ ‘কে-নাইন’ দলের সদর দপ্তরে কুকুর বিক্রির উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হয়।
পুলিশের কে-নাইন স্কোয়াডের পরিদর্শক ফখরুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, আজ (মঙ্গলবার) দুপুরে কুকুরগুলো বিক্রির নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতেই নিলামকারী প্রত্যেকেই এক হাজার টাকা করে জমা দিয়ে নিলামে অংশ নেন। তিনটি কুকুরের মধ্যে যুক্তরাজ্যের ল্যাব্রাডর জাতের কোরি ও ফিন এবং জার্মান শেফার্ড জাতের স্যাম ছিল।
ফখরুল আলম বলেন, এর মধ্যে কোরি নামের কুকুরটি সর্বোচ্চ ৫ লাখ ৬০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। এক ব্যক্তি ওই কুকুরটি কিনেছেন। অন্য দুটি কুকুরের মধ্যে স্যাম ৪০ হাজার ও ফিন ৩০ হাজার টাকায় কিনেছেন এক ব্যক্তি।
এই কর্মকর্তা আরও জানান, আজকে শুধু নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার নিলামে ক্রয়কারী ব্যক্তিদের কাছে কুকুরগুলো হস্তান্তর করা হবে। এর মধ্যে নিলামকারীরা কুকুরগুলোর দাম পরিশোধ করবেন। কুকুর তিনটির বয়স কম–বেশি আট বছর আট মাস হবে বলে জানান তিনি।
সিটিটিসি সূত্রে জানা যায়, কুকুর তিনটির বিশেষ প্রশিক্ষণ রয়েছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে বিস্ফোরক এবং বিপজ্জনক বস্তু খুঁজে বের করার কাজে নিয়োজিত ছিল। যুক্তরাজ্য থেকে আনা ওই তিনটি কুকুরের বিশেষায়িত ইউনিটে কাজ করার সময় ফুরিয়েছে। তিনটি কুকুরের মধ্যে ফিন পুরুষ ল্যাব্রাডর কুকুর, কোরি স্ত্রী ল্যাব্রাডর আর স্যাম পুরুষ জার্মান শেফার্ড।