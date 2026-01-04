ম্যাপে রাজধানীর ফার্মগেট এলাকা
ফার্মগেটে তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, তীব্র যানজট

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

সহপাঠী হত্যার প্রতিবাদ-বিচার দাবিতে রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা।

অবরোধের কারণে ফার্মগেট মোড়সহ আশপাশের সড়কগুলোতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এতে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র যানজট।

আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবস। রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক অবরোধের কারণে অফিসগামী মানুষসহ সাধারণ যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, আজ সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটের দিকে কয়েক শ শিক্ষার্থী ফার্মগেট মোড়সহ আশপাশের সড়কে অবস্থান নেন।

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্লোগান দিতে দিতে সড়কে বসে পড়েন। তাঁদের অবস্থানের কারণে সড়কে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

শিক্ষার্থীদের অবরোধ-বিক্ষোভের কারণে ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, তেজগাঁও, পান্থপথসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার সড়কে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। অনেক যাত্রীকে যানবাহন থেকে নেমে হেঁটে গন্তব্যে যেতে দেখা যায়।

অবরোধের কারণে সড়কে আটকে ছিলেন প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক আবু হেনা মোস্তফা কামাল। তিনি বলেন, মোহাম্মদপুর থেকে সকাল ৯টা ১০ মিনিটে কারওয়ান বাজারের উদ্দেশে রওনা হন তিনি। খামারবাড়ি এসে আটকে যায় তাঁকে বহনকারী সিএনজিচালিত অটোরিকশা। পরে অটোরিকশাটি ইন্দিরা রোডের দিকে চলে যায়। ইন্দিরা রোডে তীব্র যানজটে অনেকক্ষণ আটকে থাকে অটোরিকশা। একপর্যায়ে তিনি হেঁটে কারওয়ান বাজারে আসেন। সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে অফিসে পৌঁছান তিনি। অর্থাৎ, ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট লেগেছে। অথচ, তাঁর সাধারণত ৩০ মিনিটের মতো সময় লাগে আসতে।

পুলিশ জানায়, গত বছরের ডিসেম্বরে তেজগাঁও কলেজের ছাত্রাবাসে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে গুরুতর আহত হন কলেজের উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সাকিবুল হাসান রানা (১৮)। আহত হওয়ার চার দিন পর ১০ ডিসেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার বিচার দাবিতে শিক্ষার্থীরা আগেও সড়কে নেমেছিলেন। আজ আবার নামলেন।

তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ক্যশৈনু প্রথম আলোকে বলেন, সহপাঠী হত্যার বিচারের দাবিতে তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করেছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।

