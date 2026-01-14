ঢাকার তিন স্থানে আজ অবরোধের কর্মসূচি দিয়েছেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা

এক দফা দাবিতে আজ বুধবার বেলা ১১টায় রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব, টেকনিক্যাল ও তাঁতীবাজার মোড় অবরোধের কর্মসূচি দিয়েছে সাত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর আন্দোলন।
গতকাল মঙ্গলবার সাত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর আন্দোলন-এর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই কর্মসূচির কথা জানানো হয়।
এক দফা দাবিটি হলো—১৫ জানুয়ারি উপদেষ্টা পরিষদের সভায় ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশের হালনাগাদ খসড়ার অনুমোদনের পাশাপাশি রাষ্ট্রপতির কর্তৃক চূড়ান্ত অধ্যাদেশ জারি।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উল্লিখিত তারিখের মধ্যে দাবি বাস্তবায়নের ব্যত্যয় হলে শিক্ষার্থীদের কর্মসূচি চলমান থাকবে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, সাত কলেজের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন-২০২৫’-এর খসড়া গত ২৪ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। খসড়াটি প্রকাশিত হওয়ার পরপরই তা নিয়ে বিভিন্ন পক্ষে-বিপক্ষে নানা তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সব স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কলসালটেশন সভার আয়োজন করে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সকল স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পাওয়া পরামর্শের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় এই খসড়া হালনাগাদ করেছে বলে জানা গেছে। সবশেষ গত ৭ ডিসেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর শিক্ষা ভবন অভিমুখে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। কর্মসূচি চলাকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বৈঠক করে। সেই সভায় ডিসেম্বরের মধ্যে আনুষঙ্গিক সব কার্যক্রম শেষ করে জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে অধ্যাদেশ জারি করার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করা হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা একটি সূত্রে জেনেছে যে,১৫ জানুয়ারি অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। তাঁরা চাচ্ছেন, উপদেষ্টা পরিষদের এই সভাতেই ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন-২০২৫’ অনুমোদন দেওয়া হোক। পাশাপাশি চূড়ান্ত অধ্যাদেশ জারি করতে হবে।