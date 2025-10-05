নিখোঁজ তরুণের লাশ ধানমন্ডি লেকে

রাজধানীর ধানমন্ডি লেক থেকে মো. ওমর ফারুক মোল্লা (১৮) নামের এক তরুণের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি নিখোঁজ ছিলেন।
আজ রোববার সকালে ধানমন্ডি লেকে ভাসমান অবস্থায় লাশটি দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। তাঁরা পুলিশে খবর দেন। পরে ধানমন্ডি থানা–পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে।
ধানমন্ডি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. খলিলুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, মো. ওমর ফারুক ৩ অক্টোবর বিকেলে রাজধানীর হাজারীবাগের বাসা থেকে বের হয়েছিলেন। পরে তিনি আর বাসায় ফেরেননি।
মো. ওমর ফারুকের বাবা আবদুল কুদ্দুস মোল্লা। তিনি মাছের ব্যবসা করেন। হাজারীবাগে তিনি পরিবারসহ থাকেন।
পরিবারের বরাত দিয়ে এসআই মো. খলিলুর রহমান বলেন, ওমর ফারুক কোনো কাজ করতেন না। তবে মাঝেমধ্যে বাবার ব্যবসায় সাহায্য করতেন। এ নিয়ে কিছুদিন ধরে পরিবারে মান–অভিমান চলছিল। ৩ অক্টোবর বিকেলে খাওয়াদাওয়া শেষে বাসা থেকে বের হয়েছিলেন তিনি। এরপর আর ফেরেননি। পরিবার ধারণা করেছিল, ওমর ফারুক হয়তো কোনো বন্ধুর বাসায় আছেন। তাই তাঁর নিখোঁজের বিষয়ে থানায় কোনো সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেনি।
লাশ উদ্ধারের পর পকেটে একটি মানিব্যাগ পাওয়া যায় জানিয়ে পুলিশ বলে, সেখানে থাকা মুঠোফোন নম্বরে কল দিয়ে তাঁর নাম–পরিচয় জানা যায়। এরপর পরিবারকে খবর দেওয়া হয়। তারা এসে মরদেহ শনাক্ত করে। পরিবারের ধারণা, ওমর ফারুক অসাবধানতাবশত পানিতে পড়ে মারা গেছেন। তিনি সাঁতার জানতেন না।
মো. ওমর ফারুকের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের (ঢামেক) মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ বলছে, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।