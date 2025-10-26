সড়ক দুর্ঘটনা
সড়ক দুর্ঘটনা
রাজধানী

হানিফ ফ্লাইওভারে পুলিশের রেকার গাড়ির চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর হানিফ ফ্লাইওভারে পুলিশের একটি রেকার গাড়ির চাপায় মো. কাওছার আহামেদ (৩০) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তিনি রাজধানীর পোস্তগোলায় আদ-দ্বীন ব্যারিস্টার রফিক–উল হক হাসপাতালে হিসাবরক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে হানিফ ফ্লাইওভারের ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে পথচারীরা কাওছারকে উদ্ধার করে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত কাওছার দক্ষিণখান থানার নগরবাড়ি রোডের মো. জয়নাল আবেদীনের ছেলে। চাকরির কারণে তিনি খিলগাঁও সিপাহিবাগ এলাকায় স্ত্রীসহ থাকতেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে কাওছার ছিলেন ছোট।

কাওছারের ভাই মো. উজ্জ্বল আহামেদ বলেন, ‘আমার ভাই পোস্তগোলার আদ্ব-দীন হাসপাতালে কাজে গিয়েছিল। কাজ শেষে মোটরসাইকেলে খিলগাঁওয়ের সিপাহিবাগের বাসায় ফিরছিল। হানিফ ফ্লাইওভারে ওঠার পর পেছন থেকে পুলিশের একটি রেকার মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়।’

স্থানীয়দের বরাতে উজ্জ্বল বলেন, দুর্ঘটনার পর পুলিশের রেকার গাড়িটি ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। পরে এলাকাবাসী কাওছারকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, পরিবারের আবেদনের পর ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ হস্তান্তর করা হয়। মরদেহ হস্তান্তর করেন যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাহিদুর রহমান।

আরও পড়ুন