মিরপুরে ককটেল বিস্ফোরণে শিশু আহত

রাজধানীর মিরপুরের পাইকপাড়া আনসার ক্যাম্প–সংলগ্ন বিহারিপাড়ায় ককটেল বিস্ফোরণে ১০ বছরের এক শিশু আহত হয়েছে। পরিবার বলছে, পড়ে থাকা ককটেলকে কৌটা ভেবে খেলার সময় সেটি বিস্ফোরণে শিশুটি আহত হয়।
শিশুটির নাম তামিম হোসেন। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।
তামিম হোসেন স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় শিশু শ্রেণিতে পড়ে। তার বাবা অসুস্থ।
আহত শিশুটির মা নার্গিস আক্তার আজ প্রথম আলোকে বলেন, তিনি গৃহকর্মী। আজ সকালে কাজে গিয়েছিলেন। এই সুযোগে সকাল ১০টার দিকে তাঁর ছেলে তামিম খেলাধুলা করতে বাইরে যায়। ময়লার স্তূপের পাশে একটি কৌটা পড়ে পায়। সেটি নিয়ে খেলা করার সময় বিস্ফোরণে তার ডান হাত ও পেটে গুরুতর জখম হয়।
পরে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক মো. ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনাটি মিরপুর থানায় জানানো হয়েছে।