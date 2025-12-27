বুটেক্স আজ পোশাকশিল্পের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির নির্ভরযোগ্য কেন্দ্র: শিক্ষা উপদেষ্টা

শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক চৌধুরী রফিকুল আবরার (সি আর আবরার) বলেছেন, অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (বুটেক্স) প্রমাণ করেছে, বিশেষায়িত শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান কীভাবে জাতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তিতে পরিণত হতে পারে। বুটেক্স আজ বস্ত্র ও পোশাকশিল্পের জন্য দক্ষ, সৎ ও নেতৃত্বগুণসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরির একটি নির্ভরযোগ্য কেন্দ্র।
বুটেক্সের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে শিক্ষা উপদেষ্টা এ কথাগুলো বলেন। আজ শনিবার বুটেক্স ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয় এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান।
সমাবর্তনে ৩২তম থেকে ৪৪তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। এর মধ্যে বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ২ হাজার ৬২৩ জন, এমএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৫৯ জন, এমবিএ ইন টেক্সটাইলে ১৯৪ জন এবং অধিভুক্ত কলেজগুলোর ১ হাজার ২৫০ জনকে ডিগ্রি দেওয়া হয়।
শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশের বস্ত্র শিক্ষা, গবেষণা ও শিল্পোন্নয়নের ইতিহাসে আজ যুক্ত হলো এক গৌরবময় অধ্যায়। দেশের প্রথম ও একমাত্র সরকারি বস্ত্র প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুটেক্স প্রথম সমাবর্তন আজ অত্যন্ত আনন্দঘন ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সমাবর্তনে সদ্য স্নাতকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ‘আপনারা কেবল একটি ডিগ্রির অধিকারী নন; আপনারা বহন করছেন একটি গৌরবময় উত্তরাধিকার এবং দেশের ভবিষ্যৎ শিল্প ও অর্থনীতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার গুরুদায়িত্ব। সততা, পেশাদারি ও নৈতিকতার সঙ্গে কাজ করে দেশের প্রয়োজনে উদ্ভাবনী সমাধান দেওয়াই হবে আপনাদের প্রধান অঙ্গীকার।’
সমাবর্তন বক্তা ছিলেন চীনের দ্য হংকং পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক সুংগাই ওয়াঙ। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান এস এম এ ফায়েজ, বুটেক্সের উপাচার্য অধ্যাপক মো. জুলহাস উদ্দিন প্রমুখ।