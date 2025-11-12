ঢাকার রায়েরবাজারে বুদ্ধিজীবী কবরস্থান থেকে উদ্ধার করা পেট্রলবোমা ও হাতবোমা
রায়েরবাজার বুদ্ধিজীবী কবরস্থান থেকে ছয়টি পেট্রলবোমা উদ্ধার

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কর্মসূচির আগে বিভিন্ন স্থানে বাসে অগ্নিসংযোগ এবং হাতবোমা বিস্ফোরণের মধ্যে রাজধানীর রায়েরবাজারে বুদ্ধিজীবী কবরস্থান থেকে ছয়টি পেট্রলবোমা উদ্ধারের খবর দিয়েছে র‍্যাব।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় ৬টার দিকে কবরস্থানে পরিত্যক্ত অবস্থায় পেট্রলবোমাগুলো উদ্ধার করে র‌্যাব-২–এর একটি দল। পেট্রলবোমার সঙ্গে চারটি হাতবোমাও উদ্ধার করা হয়।

র‌্যাব-২–এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শামসুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে ১৩ নভেম্বর আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ডাকা লকডাউনকে ঘিরে দুর্বৃত্তরা মোহাম্মদপুরের তিন রাস্তা, রায়েরবাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় নাশকতা করার জন্য এসব মজুত করে।’

র‌্যাব-২–এর সিপিএসসির কোম্পানি কমান্ডার মেজর মনজুরুল কবির পিয়ালের নেতৃত্বে অভিযানে বোমাগুলো উদ্ধার করা হয়। এরপর র‍্যাবের বোমা নিষ্ক্রিয় ইউনিট সেগুলো ধ্বংস করে ফেলে।

জুলাই অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের এক মামলার রায়ের তারিখ আগামীকাল বৃহস্পতিবার ঘোষণার কথা রয়েছে। এদিন ঢাকায় ‘লকডাউন’ কর্মসূচি ডেকে অনলাইনে প্রচার চালাচ্ছেন ক্ষমতাচ্যুত দলটির নেতা-কর্মীরা।

এই কর্মসূচির আগে রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি বাসে আগুন ও হাতবোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। মঙ্গলবার গভীর রাতে মোহাম্মদপুরের প্রিপারেটরি স্কুলে দুটি পেট্রলবোমাও ছোড়া হয়।

এই পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

