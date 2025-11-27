আগুন
আগুন
রাজধানী

মগবাজারে বহুতল ভবন ও তেজগাঁওয়ে ঝুপড়িতে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর মগবাজারের একটি বহুতল ভবন এবং তেজগাঁও রেলগেটের পাশের ঝুপড়িতে আগুন লাগে। বৃহস্পতিবার রাতে পৃথক এ ঘটনা ঘটে। তবে এসব ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কর্তব্যরত কর্মকর্তা রাকিবুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৯টার দিকে মগবাজারের দিলু রোডের আবাসিক একটি ভবনের আটতলার একটি কক্ষে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে আগুন লাগে। কেউ হতাহত হননি।

ফায়ার সার্ভিসের ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, বৃহস্পতিবারেই রাত পৌনে নয়টার দিকে তেজগাঁও রেললাইন–সংলগ্ন  ঝুপড়িতে আগুন লাগে। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে কয়েকটি ঝুপড়ি পুড়ে গেছে। তবে কেউ হতাহত হয়নি।

আরও পড়ুন