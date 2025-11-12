তেজগাঁও রেলস্টেশনে ট্রেনের পরিত্যক্ত বগিতে আগুন, দুজন আটক

রাজধানীর তেজগাঁও রেলস্টেশনে ট্রেনের পরিত্যক্ত বগিতে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে রেলওয়ে পুলিশ।
আজ বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে ঢাকা রেলওয়ে জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) আনোয়ার হোসেন জানিয়েছেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, যে বগিতে আগুন দেওয়া হয়েছে, সেটি পরিত্যক্ত। এটি রেলস্টেশনে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। আগুন লাগার পর তাৎক্ষণিকভাবে রেলওয়ের নিরাপত্তাকর্মী ও স্থানীয়রা আগুন নিভিয়ে ফেলেন।
এসপি আনোয়ার হোসেন বলেন, রেলওয়ের নিরাপত্তাকর্মী ও স্থানীয়রা দুজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগ ঘোষিত ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির আগের রাতে এ ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি ও কারওয়ান বাজারে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এর আগে আজসহ কয়েক দিন ধরে ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটছে।