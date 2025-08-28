আগারগাঁও অবরোধ শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের

তিন দফা দাবি আদায়ে এবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ‘ব্লকেড’ করেছে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) শিক্ষার্থীরা। এতে ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। চরম দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে কৃষিবিদ ঐক্য পরিষদের ব্যানারে এই কর্মসূচি শুরু হয়।
শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ১০ম গ্রেডের পোস্ট কেবল কৃষিবিদদের জন্য উন্মুক্ত করা। নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া ৯ম গ্রেডে (বিএডিসির কোটা বাতিল) পদোন্নতির কোনো সুযোগ না রাখা। কৃষি বা কৃষি-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক না হলে নামের সঙ্গে কৃষিবিদ পদবি ব্যবহার না করার বিষয়ে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করা।
গতকাল বুধবার রাতে এই কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে কৃষিবিদ ঐক্য পরিষদের ফেসবুক গ্রুপ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।