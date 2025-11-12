দোলাইরপাড়ে বাসে আগুন

রাজধানীর দোলাইরপাড় মোড়ে একটি যাত্রীবাহী বাসে আগুন লেগেছে। আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টা ৩৮ মিনিটের দিকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের তথ্য পাওয়া যায়নি।
ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষ জানায়, আগুন লাগার খবর পেয়ে পোস্তগোলা ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। সন্ধ্যা ৬টা ৪৮ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দোলাইরপাড় মোড়ে পৌঁছান। প্রায় ২০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
ফায়ার সার্ভিসের দায়িত্বরত কর্মকর্তা খালেদা ইয়াসমিন প্রথম আলোকে বলেন, দোলাইরপাড় মোড়ে একটি বাসে আগুন লাগে। কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত নয়।
এর আগে আজ বেলা একটার দিকে রাজধানীর শাহ আলী থানা এলাকায় শতাব্দী পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে। পুলিশের ভাষ্য, যাত্রীবেশে বাসে উঠে তিন ব্যক্তি আগুন দেন।
গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে রাজধানীর সূত্রাপুরে মালঞ্চ পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
এর আগে ১০ নভেম্বর দিবাগত রাত পৌনে একটার দিকে যাত্রাবাড়ীর রায়েরবাগে রাজধানী পরিবহনের একটি বাস এবং দুইটার দিকে যাত্রাবাড়ীর কাজলা টোল প্লাজার কাছে রাইদা পরিবহনের একটি বাসে আগুন লাগার খবর আসে। ১১ নভেম্বর ভোর চারটার দিকে উত্তরা জনপথ মোড়ে রাইদা পরিবহনের একটি বাসে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। ফায়ার সার্ভিস জানায়, যে তিনটি বাসে আগুন লাগার খবর পাওয়া গেছে, সেগুলোয় কোনো যাত্রী ছিল না। বাসগুলো পার্ক করা ছিল। এ ছাড়া ১০ নভেম্বর রাতে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় পরিত্যক্ত একটি প্রাইভেট কারে আগুন লাগে।