ককটেল বিস্ফোরণ
রাজধানীর মিরপুর, হাতিরঝিল ও মৌচাকে ককটেল বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর মিরপুর, হাতিরঝিল ও মৌচাকে পাঁচটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার বিকেল সাড়ে চারটা থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে ঘটনাগুলো ঘটে। তবে এসব ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ঢাকা মহানগর পুলিশের মিরপুর বিভাগের সহকারী কমিশনার (এসি) মো. মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে বিআরটিএ এলাকায় একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে কে বা কারা এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, তা এখনো জানা যায়নি। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে।

এ ছাড়া সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে মিরপুর ১২ নম্বরে মেট্রো স্টেশনের ১৭৯ নম্বর পিলারের কাছে দুটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এদিকে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে হাতিরঝিলের মধুবাগ ব্রিজের নিচে আরেকটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে হাতিরঝিল থানা-পুলিশ। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ রাজু প্রথম আলোকে বলেন, বিস্ফোরণে কেউ হতাহত হয়নি। ঘটনাস্থলে পুলিশ কাজ করছে।

এ ছাড়া বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মৌচাক উড়ালসড়ক থেকে মৌচাক ক্রসিংয়ে একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, কয়েকজন দুর্বৃত্ত উড়ালসড়ক থেকে নিচে ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যায়। তাদের আটক করা যায়নি। বিস্ফোরণের এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

