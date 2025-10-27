নিহত আবুল কালামের কফিনের পেছনে শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে ছুটছিলেন স্ত্রী আইরিন আক্তার। পরে স্বজনেরা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ফেরানোর চেষ্টা করেন। আজ সোমবার সকালে শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার ঈশ্বরকাঠি গ্রামে
রাজধানী

মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যুতে হলো অপমৃত্যুর মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর ফার্মগেটে মেট্রোরেলের পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে পথচারীর মৃত্যুর ঘটনায় অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

নিহত আবুল কালাম আজাদের (৩৫) স্ত্রী আইরিন আক্তার পিয়া বাদী হয়ে গতকাল রোববার রাতেই তেজগাঁও থানায় মামলাটি করেন বলে প্রথম আলোকে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার মো. ইবনে মিজান।

গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ফার্মগেট এলাকায় ফুটপাত দিয়ে হাঁটছিলেন আবুল কালাম আজাদ। এ সময় মেট্রোরেল স্টেশনের পশ্চিম পাশে ৪৩৩ নম্বর পিলারের ওপর থেকে একটি বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে তাঁর মাথায় লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

স্ত্রী ও দুই শিশুসন্তান নিয়ে আবুল কালাম নারায়ণগঞ্জের পাঠানটুলি এলাকায় থাকতেন। রাজধানীর মতিঝিলের একটি ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে কাজ করতেন তিনি। তার বাড়ি শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার ঈশ্বরকাঠি গ্রামে। আজ নড়িয়ায় তাঁকে দাফন করা হয়।

গতকাল আবুল কালামের মৃত্যুর পর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা চলছে, কার গাফিলতিতে এই মৃত্যু ঘটল। গতকাল ঘটনার পরপরই সেতু বিভাগ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। সড়ক পরিবহন ও সেতু বিভাগের উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান নিহত আবুল কালামের পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেন।

