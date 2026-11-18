বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের চায়ের পরিচিতি বাড়াতে ‘সিলেট চা’ নামে নতুন একটি ব্র্যান্ড চালু করেছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ। এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পর্তুগালের ঐতিহ্যবাহী ব্রাগানজা রাজপরিবার। আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্র্যান্ডটির উদ্বোধন করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জানানো হয়, দেশের ১৪টি চা-বাগানের সঙ্গে কাজ করছে লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ। প্রতিষ্ঠানটির প্রত্যাশা, আগামী বছর তাদের মাধ্যমে বিশ্বের অন্তত ৪০টি দেশে পৌঁছাবে বাংলাদেশের চা। একই সঙ্গে চা-শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিতেও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
অনুষ্ঠানে লন্ডন টি এক্সচেঞ্জের গ্রুপ চেয়ারম্যান শেখ আলীউর রহমান বলেন, বিশ্বের যেকোনো বড় শহরের হোটেলে গেলে দার্জিলিং, আসাম কিংবা সিলন চা পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে সিলেটের চা কেন পাওয়া যায় না? চট্টগ্রামের চা কেন পাওয়া যায় না? বাংলাদেশ কেন এত দিন নিজের চা আন্তর্জাতিক বাজারে পরিচিত করতে পারেনি?’ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই সিলেট চায়ের আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের চায়ের সঙ্গে পর্তুগিজদের ঐতিহাসিক সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করেন পর্তুগালের রাজকন্যা মারিয়া ফ্রান্সিসকা। তিনি বলেন, তাঁর পূর্বপুরুষেরাই ইংল্যান্ডে চা নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের চায়ের ঐতিহ্য তুলে ধরার এই উদ্যোগ তাঁর কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। লন্ডন টি এক্সচেঞ্জের এই উদ্যোগ বাংলাদেশের চায়ের পরিচিতি বাড়াতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।
বাংলাদেশ ও পর্তুগালের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক প্রসঙ্গে এই রাজকন্যা বলেন, পর্তুগালে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশি বসবাস করছেন। দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও যোগাযোগ বাড়ানোর অনেক সুযোগ রয়েছে। পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় ও একে অপরের কাছ থেকে শেখার মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করা সম্ভব।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন রাজকন্যার স্বামী আরাউজো মার্টিনস, বাংলাদেশীয় চা সংসদের চেয়ারম্যান ও মেট্রো চেম্বারের সাবেক সভাপতি কামরান টি রহমান, লন্ডন টি এক্সচেঞ্জের পরিচালক আবদুল মোহাম্মদ শালিম মুকিত, যুক্তরাজ্যের আইনজীবী ফারহান খান ফারানি, সাংবাদিক মোহাম্মদ তাহির চৌধুরী প্রমুখ।