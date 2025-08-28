রাজধানীর কুর্মিটোলায় ট্রাকের সঙ্গে সিএনজি অটোরিকশার সংঘর্ষ, নিহত ১

রাজধানীর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের কাছে ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে ইব্রাহীম মাতুব্বর (৫২) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি অটোরিকশাটির আরোহী ছিলেন। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আজ সকালে ক্যান্টনমেন্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল আলিম প্রথম আলোকে বলেন, আজ ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালসংলগ্ন ইউটার্নের কাছে ট্রাকের সঙ্গে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশার যাত্রী ইব্রাহীম মাতুব্বর ঘটনাস্থলে মারা যান।
ওসি আবদুল আলিম জানান, এ সময় অটোরিকশার আরেক যাত্রী ফারুক হাওলাদার (৩৯) ও অটোরিকশাচালক মনির হোসেন (৪০) আহত হন। তাঁদের কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশের এই কর্মকর্তা আরও বলেন, দুর্ঘটনায় অটোরিকশাটি দুমুড়েমুচড়ে গেছে। ট্রাক নিয়ে চালক পালিয়ে গেছেন।
পুলিশ জানায়, নিহত ইব্রাহীমের বাড়ি পিরোজপুরের ইন্দুরকানী উপজেলার বালিপাড়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম সুলতান মাতুব্বর।