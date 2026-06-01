বংশালে হার্ডওয়্যারের দোকানে আগুন, দগ্ধ ৩

রাজধানীর বংশালে একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগে তিন কর্মচারী দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।
দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন মিরাজুল ইসলাম (২৫), মো. ইফাত হোসেন (২০) ও রকি হোসেন (২৬)।
আজ সোমবার বেলা আনুমানিক পৌনে ১১টার দিকে বংশালের টেকেরহাট লেন এলাকায় অবস্থিত এম আর এন্টারপ্রাইজ পাওয়ার টুলস হার্ডওয়্যারের দোকানে এ ঘটনা ঘটে।
দোকানটির ম্যানেজার রাফিন হোসেন জানান, ঈদ উপলক্ষে কয়েক দিন দোকান বন্ধ ছিল। সোমবার সকালে দোকানের ভেতরে তিন কর্মচারী প্রবেশ করেন। একপর্যায়ে গুদামের ভেতরে ইফাত হোসেন বিদ্যুতের সুইচ অন করলে স্পার্ক সৃষ্টি হয়ে আগুন ধরে যায়। এতে তিন কর্মচারী দগ্ধ হন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়।
রাফিন হোসেনের ধারণা, কয়েক দিন দোকান বন্ধ থাকায় কোনোভাবে সেখানে গ্যাস জমেছিল। বিদ্যুতের সুইচ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পার্ক থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে।
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান জানান, দগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে মিরাজুল ইসলামের শরীরের ২ শতাংশ, ইফাত হোসেনের ২৫ শতাংশ এবং রকি হোসেনের ২৩ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।