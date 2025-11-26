শাহবাগের বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আগুন নিয়ন্ত্রণে

রাজধানীর শাহবাগের বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) একটি ভবনে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।
আগুন লাগার ১৮ মিনিটের মধ্যেই তা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে বলে ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানিয়েছে। হাসপাতালের এ ব্লকের চতুর্থ তলায় এ আগুন লেগেছিল।
ফায়ার সার্ভিসের ইনসেপক্টর (মিডিয়া সেল) আনোয়ারুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, বেলা ১১টা ১৪ মিনিটে আগুন লাগার সংবাদ পাওয়া যায়। ছয় মিনিটের মধ্যেই সেখানে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট চলে যায়। বেলা ১১টা ৩২ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। পরে তা নিভিয়ে ফেলা হয়।
আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, হাসপাতালের এ ব্লকের চতুর্থ তলায় ডেন্টাল বিভাগের শ্রেণিকক্ষের সামনে সিঁড়ির করিডরের সিলিংয়ে এ আগুন লাগে। তবে এ ঘটনায় কারও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।