রাজধানীর লালবাগে প্লাস্টিক কারখানায় আগুন, যাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের ৫ ইউনিট

রাজধানীর লালবাগে একটি প্লাস্টিক কারখানায় আগুন লেগেছে। আজ বুধবার বেলা দেড়টার দিকে এই আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে যাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।
ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের পরিদর্শক মো. আনোয়ারুল ইসলাম আজ প্রথম আলোকে বলেন, বেলা দেড়টার দিকে আমরা আগুন লাগার কথা জানতে পারি। লালবাগের চেয়ারম্যান ঘাটের কাছে ইসলামবাগে এই কারখানাটি আছে বলে জানা গেছে। এখন পর্যন্ত যতটা জানা গেছে, এটি একটি প্লাস্টিক কারখানা।
মো. আনোয়ারুল ইসলাম বেলা ২টার দিকে বলেন, আগুন লাগার ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট সেখানে গেছে। তবে তীব্র যানজটের কারণে ঘটনাস্থলে যেতে দেরি হচ্ছে।