ঢাকা মেডিকেলের তৃতীয় তলার ছাদের পলেস্তারা খসে রোগী আহত

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের নাক কান গলা (ইএনটি) বিভাগের ৩০৩ নম্বর ওয়ার্ডের ছাদের একাংশের পলেস্তারা খসে পড়ে এক রোগী আহত হয়েছেন। আহত ওই রোগীর নাম সালমা বেগম (৩৮)। তিনি নাক কান গলা বিভাগের ৩০৩ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন।
আজ রোববার সকাল ৯টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। আহত নারী সালমা বেগম বলেন, ‘আমার কানের পর্দা ফেটে গেলে গত মঙ্গলবার নাক কান গলা বিভাগের ৩০৩ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি হই। ওই ওয়ার্ডের সিট না থাকায় আমি বারান্দায় পাটি বিছিয়ে চিকিৎসাসেবা নিচ্ছিলাম। আজ সকালে হঠাৎ আমার ওপরে ছাদের পলেস্তারা খুলে পড়ে। এতে আমার ডান পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা পাই। আমাদের বাসা চকবাজার থানার নাজিমুদ্দিন রোড এলাকায়।’
নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক চিকিৎসক জানান, সকালে তিনি ডিউটিতে এসে দেখেন হঠাৎ করে ছাদের পলেস্তারা খসে রোগীর ওপর পড়েছে। ওই রোগী পায়ে অনেক ব্যথা পেয়েছেন। ভবনটি ১৯৪৬ সালে তৈরি করা। অনেক পুরোনো হয়ে গেছে। এর আগেও এই ওয়ার্ডে পলেস্তারা খসে পড়ে রোগী আহতের ঘটনা ঘটেছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে হাসপাতালের কেবিন ব্লকের ওয়ার্ড মাস্টার আবদুল গফুর বলেন, ‘৩০৩ নম্বর ওয়ার্ডের নাক কান গলা বিভাগের ছাদের পলেস্তারা খুলে পড়ে গেছে, সে বিষয়টি আমার জানা নেই। কোনো রোগী আহত হয়েছে কি না, সে বিষয়টিও আমার জানা নাই।’
ঘটনার বিষয়ে জানতে একাধিকবার মুঠোফোনে ফোন দিলেও হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ফোন ধরেননি। পরে তাঁকে মেসেজ দেওয়া হলেও তিনি কোনো উত্তর দেননি।