মেট্রোরেলের কার্ড রিচার্জ এখন মোবাইল অ্যাপে

বিশেষ প্রতিনিধিঢাকা
মেট্রোরেলের স্থায়ী কার্ড এখন ঘরে বসেই রিচার্জ করা যাবে। গুগল প্লে স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে অ্যাপটি। আজ তেজগাঁওয়ে ডিটিসিএ কার্যালয়ে অ্যাপটির কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়
মেট্রোরেলের স্থায়ী কার্ডে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে টাকা রিচার্জ করা যাচ্ছে। এই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপটি গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যাচ্ছে। এখনো আইফোনে অ্যাপটি চালু হয়নি। তবে তা শিগগির চালু হবে।

আজ সোমবার তেজগাঁওয়ে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের (ডিটিসিএ) কার্যালয়ে অ্যাপটির কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। অবশ্য ১ জানুয়ারি থেকেই অ্যাপটি গুগল প্লে স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার সড়ক ও রেলপথ মন্ত্রণালয়–সংক্রান্ত বিশেষ সহকারী শেখ মইনউদ্দিন, ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. মশিউর রহমান, ডিটিসিএর সাবেক নির্বাহী পরিচালক নীলিমা আখতার।

গত ২৫ নভেম্বর স্থায়ী কার্ড ঘরে বসেই রিচার্জ করার কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। শুরুতে শুধু ডিটিসিএর ওয়েবসাইটের মাধ্যমের ঘরে বসে অনলাইন রিচার্জ সেবা চালু হয়েছিল। এখন এর সঙ্গে অ্যাপ যুক্ত হয়েছে। ডিটিসিএ বলছে, এর ফলে মেট্রোরেলে ব্যবহৃত স্থায়ী কার্ড র‍্যাপিড ও এমআরটি পাসের রিচার্জ ঘরে বসে, যেকোনো সময় ও যেকোনো স্থান থেকে নিরাপদে করা যাবে।

মোবাইল অ্যাপের সুবিধার মধ্যে রয়েছে—কার্ড রিচার্জ ও ব্যবহারের তথ্য গ্রাহক দেখতে পারবেন। মোবাইল ব্যাংকিং সেবা বিকাশ ও রকেটের মাধ্যমে টাকা রিচার্জ করা যাবে। এ ছাড়া ভিসা কার্ড, অ্যামেক্স ও মাস্টারকার্ডেও কাজ চলবে।

অ্যাপ ব্যবহারের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, শুরুতে গুগল প্লে স্টোর থেকে র‍্যাপিড পাস মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড এবং লগইন করতে হবে। প্রথমবার অ্যাপ ব্যবহারকারীদের সাইন আপ করে তারপর সাইন ইন সম্পন্ন করতে হবে। ওয়েবসাইটে নিবন্ধিত ব্যবহারকারীরা একই লগইন তথ্য ব্যবহার করে অ্যাপে প্রবেশ করতে পারবেন। নিবন্ধিত কার্ড ব্যবহারকারীদের লগইনের সময় নিবন্ধনের সময় ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর ব্যবহার করা লাগবে।

অনলাইন রিচার্জের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, একবারে সর্বনিম্ন ১০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫ হাজারে টাকা পর্যন্ত রিচার্জ করা যাবে। রিচার্জের পর কার্ডটি মেট্রোরেলের স্টেশনে থাকা যন্ত্রে (অ্যাড ভ্যালু মেশিন) ছোঁয়াতে হবে। ছোঁয়ানোর আগপর্যন্ত রিচার্জ অপেক্ষমাণ বা পেন্ডিং দেখাবে। সফল রিচার্জের পর নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরে নিশ্চিতকরণ খুদে বার্তা (এসএমএস) যাবে।

র‍্যাপিড বা এমআরটি কার্ড ব্ল্যাক লিস্ট, রিফান্ডেড বা অবৈধ অবস্থায় থাকলে রিচার্জ করা যাবে না। স্টেশনে রাখা যন্ত্রে না ছোঁয়ালে রিচার্জ ফেরত নেওয়া যাবে। তবে তা অবশ্যই ৭ দিনের মধ্যে হতে হবে। রিচার্জ বাতিল করলে ৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জ হিসেবে কেটে রাখা হবে।

