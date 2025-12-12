গুরুতর আহত শরিফ ওসমান হাদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। জরুরি বিভাগের সামনে নেতা–কর্মীদের ভিড়
গুরুতর আহত শরিফ ওসমান হাদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। জরুরি বিভাগের সামনে নেতা–কর্মীদের ভিড়
রাজধানী

ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে রাজধানীর বিজয়নগরে গুলি করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় তাঁকে গুলি করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় ওসমান হাদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, বেলা ২টা ২৫ মিনিটে একটি মোটরসাইকেলে দুর্বৃত্তরা আসে। মোটরসাইকেল থেকে হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়।

শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর পেয়ে ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উৎসুক জনতার ভিড় বেড়েছে।

বিকেলে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্য সচিব তাসনিম জারা হাসপাতালে হাদিকে দেখতে যান। ঢাকা–৮ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মির্জা আব্বাসও তাঁকে দেখতে যান।

