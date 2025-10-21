নারী সংবাদকর্মীর লাশ উদ্ধার: অপমৃত্যু মামলা, আরেকটি মামলা করবে পরিবার

রাজধানীর সোবহানবাগের বাসা থেকে গত শনিবার সন্ধ্যায় নারী সংবাদকর্মীর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় পরিবার অপমৃত্যু মামলা করেছে। পরিবার বলেছে, শিগগিরই আরেকটি মামলা করা হবে।
ওই নারী সংবাদকর্মী অনলাইন সংবাদমাধ্যম ঢাকা স্ট্রিমে গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সম্প্রতি ঢাকা স্ট্রিমের বাংলা কনটেন্ট এডিটর আলতাফ শাহনেওয়াজের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে যৌন নিপীড়নের অভিযোগকারীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া তথ্যে জানা যায়।
শেরেবাংলা নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাউল হক বলেন, গত রোববার রাতে ওই নারী সংবাদকর্মীর ভাই এই অপমৃত্যু মামলা করেন।
নারী সংবাদকর্মীর আরেক ভাই সঞ্জয় অধিকারী প্রথম আলোকে বলেন, বোনের মৃত্যুর পর তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে একটি অপমৃত্যু মামলা করেন। পরিবার ও আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা আরেকটি মামলা করবেন। শিগগিরই এই মামলা করা হবে।
অভিযোগ ওঠা আলতাফ শাহনেওয়াজকে শাস্তির পরিবর্তে চাকরিতে পুনর্বহাল করার কথা বলা হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
ঢাকা স্ট্রিমের রোববার দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়, ১৩ জুলাই অভিযোগ জমা পড়ে। পরে আলতাফ শাহনেওয়াজকে বার্তাকক্ষ থেকে প্রত্যাহার করা হয় এবং অভিযোগ তদন্তে দুই সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। সহকর্মীদের সঙ্গে আলতাফ শাহনেওয়াজের কিছু ক্ষেত্রে অসৌজন্যমূলক আচরণের প্রমাণ পাওয়া সাপেক্ষে তাঁকে বার্তাকক্ষ থেকে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। নারীর মৃত্যুর সঙ্গে আলতাফ শাহনেওয়াজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের কোনো সম্পর্ক নেই বলে জানানো হয় বিবৃতিতে।
এই নারী সংবাদকর্মীর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে রোববার বিবৃতি দিয়েছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। তাতে বলা হয়েছে, এমন সব ঘটনায় কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। উদ্বেগ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে ‘আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট’।