গাজীপুরের আওয়ামী লীগ নেতা আশরাফুল আলম ঢাকায় গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

গাজীপুরের কাশিমপুর থানা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এস এম আশরাফুল আলমকে (৬০) গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।

বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকার ফার্মগেট-সংলগ্ন ইন্দিরা রোডে অভিযান চালিয়ে আশরাফুলকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদবিষয়ক সম্পাদক।

রাতে ডিএমপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার বেলা তিনটায় তেজগাঁও থানা-পুলিশ ইন্দিরা রোডে অভিযান চালিয়ে আশরাফুলকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর নামে রাজধানীর তেজগাঁও থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা রয়েছে।

এ ছাড়া আশরাফুলের বিরুদ্ধে গাজীপুরের গাছা ও জয়দেবপুর থানায় দুটি পৃথক মামলা রয়েছে।

