গুলশানের এই জায়গায় বৃহস্পতিবার দুপুরে ভবন থেকে রড পড়ে একজনের মৃত্যু হয়
গুলশানের এই জায়গায় বৃহস্পতিবার দুপুরে ভবন থেকে রড পড়ে একজনের মৃত্যু হয়
রাজধানী

গুলশানে রড পড়ে মৃত্যু

কনকর্ডের বিরুদ্ধে মামলা; তারা বলছে, রড পড়েছে অন্য ভবন থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর গুলশানের একটি ভবন থেকে রড পড়ে মো. আশফাকুজ্জামান চৌধুরী (৩৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হওয়ার ঘটনায় মামলা হয়েছে।

মামলায় আবাসন নির্মাতা প্রতিষ্ঠাতা কনকর্ড গ্রুপের চেয়ারম্যান এস এম কামাল উদ্দিন (৭২) ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহরিয়ার কামালকে (৪৫) আসামি করা হয়েছে। এ ছাড়া মামলায় আরও ১০ থেকে ১২ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে। তবে এ ঘটনা নিয়ে কনকর্ড গ্রুপ বলেছে, যে রডের আঘাতে আশফাকুজ্জামান চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে, সেটি তাদের ভবন থেকে পড়েনি। অন্য একটি ভবন থেকে রডটি পড়েছে। ঘটনার সময় সেই ভবনের সামনের ফুটপাতে ছিলেন আশফাকুজ্জামান।

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে গুলশান-১ নম্বরে ভবন থেকে একটি রড মাথায় পড়ে মারা যান আশফাকুজ্জামান। তিনি গুলশানে একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার পুকুরিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ বরুমচড়া গ্রামে। পরদিন শুক্রবার নিহত ব্যক্তির শ্বশুর মো. সিরাজুল ইসলাম তালুকদার বাদী হয়ে গুলশান থানায় মামলাটি করেছেন। মামলায় তিনি অভিযোগ করেন, এটি চূড়ান্ত ধরনের দায়িত্বে অবহেলা এবং অপরাধমূলক গাফিলতির ফল। এই দায় কোনোভাবেই এড়ানোর সুযোগ নেই।

মামলার এজাহারে বলা হয়, নিহত ব্যক্তি মো. আশফাকুজ্জামান চৌধুরী ২২ জানুয়ারি বেলা ২টা থেকে ২টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে গুলশান থানার ১৪০ নম্বর সড়কের ২২ নম্বর বাড়ির সামনে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় নির্মাণাধীন ভবনের ওপর থেকে একটি রড নিচে পড়ে তাঁর মাথায় ঢুকে যায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। আহত অবস্থায় আশফাকুজ্জামানকে তাঁর সহকর্মীরা দ্রুত ইউনাইটেড হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

রড পড়েছে অন্য ভবন থেকে: কনকর্ড

মামলায় নির্মাণাধীন ২৫তম কনকর্ড এমবিআই স্কাইলাইন ভবন থেকে রড পড়ার কথা বলা হলেও কনকর্ড গ্রুপ বলেছে, রডটি পড়েছে সামনের ভবন থেকে। আশফাকুজ্জামান চৌধুরী সেই ভবনের সামনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

মামলার বিষয়ে বক্তব্য জানতে আজ দুপুরে প্রথম আলোর পক্ষ থেকে কনকর্ড গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরে লিখিত বক্তব্যে কনকর্ড বলেছে, ঘটনার সময় ক্রিস্টাল প্লেস ভবনের সামনের অংশে ফুটপাত বরাবর ঝুলন্ত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে গ্লাস ক্লিনিংয়ের (কাচ পরিষ্কার) কাজ চলছিল, যা অত্যন্ত অনিরাপদভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। সেই সময় ওপর থেকে একটি ছোট রডের টুকরা উলম্বভাবে পড়ে একজন পথচারীর মাথায় আঘাত করে। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পরপরই সংশ্লিষ্ট গ্লাস ক্লিনিং কর্মীদের তড়িঘড়ি করে প্ল্যাটফর্ম সরিয়ে নিতে দেখা যায় উল্লেখ করে কনকর্ড গ্রুপ বলেছে, একই সঙ্গে ক্রিস্টাল প্লেস ভবনের ছাদে একাধিক স্টিল রড পড়ে থাকতে দেখা যায়, যেখান থেকে কোনো একটি রড ঢিলা হয়ে নিচে পড়ে। এ–সংক্রান্ত ভিডিও ও ভিজ্যুয়াল প্রমাণ সংরক্ষিত রয়েছে।

আজ দুপুরে ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ওই ব্যক্তি ফুটপাতে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার সামনে রাস্তা পার হয়ে অপর পাশে কনকর্ডের নির্মাণাধীন ভবনটি। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন ক্রিস্টাল প্লেস ভবনের সামনে।

পুলিশের গুলশান বিভাগের উপকমিশনার রওনক আলম, সহকারী কমিশনার আলী আহমেদ মাসুদ ও গুলশান থানার ওসি মো. রাকিবুল হাসান দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে উপকমিশনার রওনক আলম প্রথম আলোকে বলেন, মামলা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তদন্তের পর এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা যাবে।

আরও পড়ুন