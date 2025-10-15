জনবহুল এলাকায় রাসায়নিক গুদাম থাকতে পারে না: উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

অন্তর্বর্তী সরকারের সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ বলেছেন, জনবহুল এলাকায় রাসায়নিকের গুদাম চলতে পারে না। বেআইনিভাবে করা এসব রাসায়নিক মজুত রাখার ঘটনাগুলোর বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনা জরুরি।
আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর মিরপুরে রাসায়নিক গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে উপদেষ্টা এ কথা বলেন।
দায়ী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে হবে উল্লেখ করে শারমীন এস মুরশিদ বলেন, প্রথম কাজ হলো, সরকারকে তাৎক্ষণিক তদন্ত করতে হবে। সরকারের শক্ত অবস্থান থাকা উচিত, যেন জনবহুল এলাকায় আর কোনো রাসায়নিকের গুদাম না থাকে।
এই উপদেষ্টা আরও বলেন, পুরান ঢাকায় এর আগেও এ ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। পরে জনবহুল এলাকা থেকে সেসব গুদাম সরিয়ে দেওয়া হলেও অনেক মালিক রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্তে নতুনভাবে এসব স্থাপন করেছেন। এই স্থানগুলো চিহ্নিত করে জরুরি ভিত্তিতে উচ্ছেদ করতে হবে। প্রয়োজনে নীতিমালা পরিবর্তন করে হলেও এমন বিপজ্জনক কর্মকাণ্ড জনবহুল এলাকা থেকে সরাতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
অগ্নিকাণ্ডে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি শোক জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পাশে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আছে। নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের পাশে তাঁরা আছেন। হাসপাতালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হেল্পডেস্কের সমাজকর্মীরা ওই পরিবারগুলোর সঙ্গে বসে সহযোগিতার বিষয়গুলো দেখবেন।
নিখোঁজ ব্যক্তিদের বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, নিখোঁজ ব্যক্তিদের ব্যাপারে তদন্ত করতে হবে। এ জন্য বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিতে হবে। পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ক্ষতিপূরণের বিষয়টি পরের ধাপ, তবে মন্ত্রণালয় পরিবারগুলোর পাশে থাকবে—এই নিশ্চয়তা তিনি দিচ্ছেন বলেও মন্তব্য করেছেন।