উসকানিমূলক বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় হামলা: উদীচী

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে চোরাগোপ্তা হামলা বলে উল্লেখ করেছেন সংগঠনটির নেতারা। তাঁরা বলেছেন, উগ্র ডানপন্থী গোষ্ঠীর অব্যাহত উসকানিমূলক বক্তব্য এবং উদীচীর নাম ধরে ছাত্রশিবির নেতাদের দেওয়া হুমকির ধারাবাহিকতায় এই ন্যক্কারজনক হামলা হয়েছে।
উদীচী, ছায়ানট, প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ সারা দেশে সন্ত্রাসবাদী হামলা, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের প্রতিবাদে এক সংস্কৃতিকর্মী সমাবেশে উদীচীর নেতারা এসব কথা বলেন। শনিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের বিপরীতে সত্যেন সেন চত্বরে এ সমাবেশের আয়োজন করে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী কেন্দ্রীয় সংসদ।
উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাবিবুল আলমের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক জামসেদ আনোয়ার তপন, সহসাধারণ সম্পাদক রহমান মুফিজ, সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফ নূর প্রমুখ।
হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাটি নব্য ফ্যাসিবাদী আক্রমণ বলে উল্লেখ করে সমাবেশে সংগঠনটির নেতারা বলেন, উদীচীর কার্যালয় সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে।
অগ্নিসংযোগের ঘটনাটি ছিল একটি চোরাগোপ্তা হামলা। হামলাকারীদের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে জানলার কাচ ভেঙে দাহ্য পদার্থ দিয়ে ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনটি ব্যাটারিচালিত রিকশায় তারা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন।
এমন হামলার হুমকির কথা জানা সত্ত্বেও প্রশাসন কোনো প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি উল্লেখ করে উদীচীর নেতারা বলেন, সরকারের উদ্দেশ্যমূলক উদাসীনতা দেখে মনে হয়েছে, এমন হামলা, নৈরাজ্য ও প্রাণহানির জন্য উৎসাহ জোগানো হচ্ছে।
সমাবেশে নেতারা বলেন, উদীচীর বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণের লড়াইকে যারা ভয় পায়, তারাই বারবার হামলা চালায়। তারা শুধু উদীচীর শত্রু নয়, পক্ষান্তরে দেশের শত্রু। এ সময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার অপসারণ দাবি করেন তাঁরা।