গুলশান সোসাইটির নবনির্বাচিত নির্বাহী কমিটির শপথ গ্রহণ

রাজধানীর গুলশানের বাসিন্দাদের সংগঠন গুলশান সোসাইটির নবনির্বাচিত নির্বাহী কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নিয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় বনানীর একটি হোটেলে এই শপথ অনুষ্ঠান হয় বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে সংগঠনটি।
অনুষ্ঠানে বিদায়ী কমিটির সদস্যরা তাঁদের মেয়াদকালের বিভিন্ন কার্যক্রম ও অর্জনের বিবরণ তুলে ধরেন। পরে তাঁদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।
টানা দুবার নির্বাচিত গুলশান সোসাইটির সভাপতি ওমর সাদাত নতুন কমিটির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর নবনির্বাচিত নির্বাহী কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেয়।
শপথ শেষে আগামী দুই বছরের কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরে ওমর সাদাত বলেন, গুলশানকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের বাসযোগ্য এলাকায় রূপান্তর করতে একটি বিশেষ টাস্কফোর্স কাজ করছে। এই টাস্কফোর্সে গুলশানের পাশাপাশি বনানী, বারিধারা ও নিকেতন সোসাইটিও যুক্ত রয়েছে।
ওমর সাদাত আরও বলেন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) সহায়তায় দখল ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যার সমাধান করে গুলশানকে আরও নান্দনিক ও বাসযোগ্য করে তোলাই নতুন কমিটির প্রধান লক্ষ্য।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন স্থানীয় সরকার সচিব মো. শহিদুল হাসান, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক শফিকুল ইসলাম খান, গুলশান সোসাইটির মহাসচিব মুজিবুর রহমান মৃধা প্রমুখ।
অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে গান পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমীন ও সাব্বির জামান।