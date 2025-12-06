গ্রেপ্তার
ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে পিস্তলসহ দুজন গ্রেপ্তার

ঢাকার যাত্রাবাড়ীর দোলাইরপাড় এলাকা থেকে দুটি বিদেশি পিস্তলসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন—মো. মিলন হোসেন (৩৯) ও শামিল হোসাইন (২২)।

গতকাল শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে আজ শনিবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শুক্রবার বিকেলে ডিবির ওয়ারী বিভাগের একটি দল গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারে যে যাত্রাবাড়ীর দোলাইরপাড় গোলচত্বর এলাকার টুঙ্গিপাড়া বাস কাউন্টারের সামনে কয়েকজন অবৈধ অস্ত্রধারী লোক অবস্থান করছে। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে অভিযান চালাতে গেলে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আসামিরা মোটরসাইকেলে করে পালানোর চেষ্টা করে। তবে ঘটনাস্থল থেকে মিলন হোসেন ও শামিল হোসাইনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের দেহ তল্লাশি করে কোমরের পেছনে লুকানো অবস্থায় দুটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া তাঁদের ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

গ্রেপ্তার দুজনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

