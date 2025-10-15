পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে শাহবাগ মোড়ে শিক্ষকেরা, যানবাহন চলাচল বন্ধ

নিজেদের তিন দফা নিয়ে প্রজ্ঞাপন জারির দাবিতে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ শাহবাগ মোড় অবরোধ করেছেন আন্দোলনরত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক–কর্মচারীরা।
আজ বুধবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বড় মিছিল নিয়ে বেলা দুইটায় শিক্ষক–কর্মচারীরা শাহবাগ মোড়ের উদ্দেশে রওনা দেন। পথে শাহবাগের প্রবেশমুখে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে রাখে। তবে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে সেই প্রতিবন্ধক ভেঙে শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেন তাঁরা।
আন্দোলনরত হাজার হাজার শিক্ষকের অবস্থানের কারণে গুরুত্বপূর্ণ শাহবাগ মোড় হয়ে যানবাহনের চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে।
আন্দোলনকারীরা স্লোগান দিচ্ছেন, ‘তুমি কে, আমি কে, শিক্ষক শিক্ষক’, ‘২০ শতাংশ বাড়িভাড়া দিতে হবে, দিয়ে দাও’, ‘দাবি মোদের একটাই, দ্রুত প্রজ্ঞাপন চাই’।
এর আগে বেলা ১১টা থেকে শহীদ মিনারে জড়ো হতে থাকেন শিক্ষক–কর্মচারীরা। সেখানে তাঁদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠন ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপির) নেতৃবৃন্দ।
আন্দোলনকারীদের একজন বরিশালের বাবুগঞ্জের পূর্ব ভূতেরদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞানের শিক্ষক ফারুক হোসেন। শাহবাগ মোড়ে সড়কের মাঝখানে অবস্থান নিয়ে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘যতক্ষণ আমাদের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া ও ১৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা নিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি না হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা সড়কে অবস্থান করব।’
মূল বেতনের ২০ শতাংশ (ন্যূনতম ৩ হাজার টাকা) বাড়িভাড়াসহ তিন দফা দাবিতে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা গত রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন। এতে সারা দেশ থেকে আসা বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী অংশ নেন। কিন্তু সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি তাঁরা। লাঠিপেটা, সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান থেকে পানি ছুড়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ। পরদিন সোমবার থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আন্দোলন করছিলেন তাঁরা।
শিক্ষক-কর্মচারীদের অন্য দুটি দাবি হলো শিক্ষক ও কর্মচারী উভয়ের জন্য চিকিৎসা ভাতা দেড় হাজার টাকা ও কর্মচারীদের উৎসব ভাতা ৭৫ শতাংশ করা।
গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে সচিবালয়ের অভিমুখে মিছিল করেন আন্দোলনরত শিক্ষকেরা। হাইকোর্টের মাজারসংলগ্ন গেটে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। সেখানেই রাত পর্যন্ত শিক্ষকদের অবস্থান করতে দেখা যায়। আজ সকাল থেকে আবারও শহীদ মিনারে জড়ো হতে শুরু করেন তাঁরা। দাবি মেনে না নিলে দুপুর ১২টায় শাহবাগ মোড় অবরোধের কথা ছিল তাঁদের।
শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আন্দোলনরত শিক্ষকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈঠক চলছে। তাঁরা বৈঠক থেকে ফিরলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।