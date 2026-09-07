নগর ভবনের অডিটোরিয়ামে সোমবার মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার নিয়ে পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক মো. আবদুস সালাম
নগর ভবনের অডিটোরিয়ামে সোমবার মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার নিয়ে পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক মো. আবদুস সালাম
রাজধানী

ডেঙ্গুতে এক দিনে আক্রান্তের রেকর্ড, মশা নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত অভিযানের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ডেঙ্গু পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আরও গতিশীল, কার্যকর ও সমন্বিত করার নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক মো. আবদুস সালাম। আজ সোমবার নগর ভবনের অডিটোরিয়ামে মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করা নিয়ে এক পর্যালোচনা সভায় তিনি এই নির্দেশ দেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল রোববার সকাল আটটা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ৫৫৮ জন, যা চলতি বছরে এক দিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক আক্রান্তের ঘটনা। ওই সময়ে মৃত্যু হয়েছে চারজনের, যার মধ্যে তিনজনই ডিএসসিসি এলাকার। ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে চলতি বছর মোট ৪২ হাজার ৫৯০ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এবং প্রাণ হারিয়েছেন ১১৭ জন।

পর্যালোচনা সভায় ডিএসসিসি পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপের তথ্য তুলে ধরে প্রশাসক জানান, প্রায় ৬০ শতাংশ বাসাবাড়িতে মশার লার্ভা পাওয়া গেছে। প্রশাসক মো. আবদুস সালাম বলেন, ‘শুধু কীটনাশক ছিটিয়ে মশা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এ জন্য মশার প্রজননস্থল ধ্বংস, নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং নাগরিকদের সরাসরি সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।’

সভায় মশার প্রজননস্থল চিহ্নিত করে ধ্বংস করা, মাঠপর্যায়ের কাজ নিবিড়ভাবে তদারক এবং লার্ভা নিধনের ওষুধ ছিটানোর পাশাপাশি নাগরিক সচেতনতা বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রশাসক নগরবাসীর উদ্দেশে বলেন, ‘বৃষ্টির পর বাড়ির আঙিনা, ছাদ, ফুলের টব ও পরিত্যক্ত পাত্রে জমে থাকা পানি দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে। মশামুক্ত নগরী গড়তে সিটি করপোরেশনের পাশাপাশি নাগরিকদেরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।’

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