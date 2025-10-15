মিরপুরে রাসায়নিক গুদামের ফটকের তালা ভাঙা হয়েছে, ভেতরে বিষাক্ত ধোঁয়া: ফায়ার সার্ভিস

রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে আগুনে পুড়ে যাওয়া রাসায়নিক গুদামের মূল ফটকের তালা ভাঙা হয়েছে। ভেতরে বিষাক্ত ধোঁয়া আছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। এই মুহূর্তে ভেতরে প্রবেশ করা বিপজ্জনক বলছে তারা।
আজ বুধবার দুপুরে ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক মো. নজমুজ্জামান।
মো. নজমুজ্জামান বলেন, ‘আমরা আমাদের সেফটি নিয়া কেমিক্যাল স্যুট পরে যে মেইন গেট ছিল মেইন গেটটা খুলে দিছি। তালাটা খুলে ভেতরের অবস্থা আমরা দেখছি যে কী অবস্থায় আছে। প্রচণ্ড ধোঁয়া ভেতরে আছে। এই মুহূর্তে কার্যক্রম চলমান এবং দীর্ঘ সময় লাগবে।’
রাসায়নিক গুদামের ভেতরে এখন অভিযান চালানো সম্ভব না বলে জানান নজমুজ্জামান। ভেতরে পরিস্থিতি নিরাপদ না বলে তিনি জানান। গুদাম তালাবদ্ধ থাকায় আগুন লাগার সময় ভেতরে কেউ ছিল না বলে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস।
ফায়ার সার্ভিসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে একটি দল আসবে। বেলা তিনটার পরে তারা দেখে কী করা যায় সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানানো হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিখোঁজদের তালিকার বিষয়ে প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
পোশাক কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে আছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। রাসায়নিক গুদামে বিভিন্ন ‘টক্সিক গ্যাস’ তৈরি হয়েছে। এগুলো বাতাসের সঙ্গে মিশে গেছে। এই বিষাক্ত গ্যাসে মানুষ শ্বাস নিলে ত্বক, ফুসফুস ও হার্টের সমস্যা হতে পারে বলে ফায়ার সার্ভিস আশঙ্কা করছে।
মো. নজমুজ্জামান বলেন, কেমিক্যাল বিষয়টা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক। খুবই ডিফিকাল্ট। যে স্টোরেজ যে নীতিমালা আছে সেই নীতিমালা অনুযায়ী রাসায়নিক গুদামজাত না করলে বিভিন্ন রাসায়নিক একসঙ্গে হয়ে বড় ধরনের বিস্ফোরণ হতে পারে বলে ফায়ার সার্ভিস আশঙ্কা করছে। এ কারণে অগ্নিনির্বাপণের সময় লাগবে বলে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে।
শিয়ালবাড়ির একটি টিনশেড দোতলা রাসায়নিক গুদামে গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আগুন লাগে। গুদামে আগুন ধরে বিস্ফোরিত হয়ে পাশের চারতলা ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। পরে চারতলা ভবনের দোতলা ও তিনতলার বিভিন্ন স্থান থেকে ১৬টি লাশ উদ্ধার করা হয়। ১০ জনের মরদেহ শনাক্তের দাবি করেছেন স্বজনেরা।
শিয়ালবাড়ির ৩ নম্বর সড়কে টিনশেডের রাসায়নিক গুদাম ও চারতলা ভবনটি অবস্থিত। ভবনটির দোতলায় স্মার্ট প্রিন্টিং নামের একটি কারখানায় টি-শার্ট প্রিন্ট করা হয়। আর তিন ও চারতলায় আরএন ফ্যাশন নামের একটি পোশাক কারখানা আছে।